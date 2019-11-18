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AK Parti MYK toplandı18 Kasım 2019 Pazartesi 16:29 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 16:31
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantıda, gündemdeki konuların yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları ve Suriye'deki gelişmeler de ele alınıyor.
Parti içi konular ve 7. Olağan Kongre sürecindeki son durum da toplantının gündeminde.
MYK sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı gündemini kamuoyu ile paylaşacak.
Kaynak: TRT Haber