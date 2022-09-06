Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, söz konusu mektup, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun imzasıyla 25 Avrupa Birliği başkentine, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üyeleri ile Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e gönderildi.

Mektupta, Ege'deki sorunların çözümüne ilişkin Türkiye’nin tutumu ve görüşleri yer aldı.

1 Eylül'de iletilen mektuplarda, Yunanistan’ın hukuksuz eylemlerine ve maksimalist taleplerine de dikkat çekildi.

Yunanistan’ın, Ege'deki kara sularının genişliğinin 6 deniz mili olmasına rağmen, 10 deniz mili hava sahasına sahip olduğunu iddia ettiğine işaret edildi.

Mektupta, Türkiye’nin diyalog ve iş birliği yanlısı tutumuna rağmen Yunanistan’ın diyalogdan kaçındığı, gerginliği tırmandırdığı ve Avrupa Birliğini Ege sorunlarının bir parçası haline getirdiği de belirtildi.