Türkiye'den Kofi Annan'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığınca, Birleşmiş Milletler (BM) Eski Genel Sekreteri Kofi Annan'ın vefatı nedeniyle yayımlanan taziye mesajında, "Kofi Annan'ın ailesine ve yakınlarına, ayrıca dost Gana halkına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

"Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik görevini 1997-2006 yılları arasında başarıyla yürütmüş olan Kofi Annan’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Afrika’nın yetiştirdiği en seçkin diplomatlardan olan Annan, dünya barışına önemli hizmetlerde bulunmuş ve Nobel Barış ödülüne layık görülmüştür. Çalışmaları ülkemizi ilgilendiren dış politika konuları bakımından da önemli yere sahiptir.

Kofi Annan'ın adıyla anılan BM Kapsamlı Çözüm Planı, 2004 yılında Kıbrıs çözüm süreci müzakerelerinin tarihinde ilk defa Ada'daki iki halkın onayına sunulmuş, ancak eşzamanlı olarak yapılan referandumlarda Kıbrıs Türk tarafınca kabul edilmesine rağmen Kıbrıs Rum tarafınca reddedilmişti.

Kofi Annan’ın ailesine ve yakınlarına, ayrıca dost Gana halkına başsağlığı diliyoruz."

Kofi Annan kimdir?

BM Genel Sekreterliği görevine getirilen ilk siyahi kişi olan Annan, 1997-2006 arasında bu görevi yürütmüştü.

Annan, Suriye iç savaşının 2. yılında, Mart 2012'de BM Suriye Özel Temsilcisi olarak, tarafların çatışmaları durdurmasını esas alan 6 maddelik bir çözüm planı sunmuştu. Annan, 3 ay sonra şiddet olaylarının artması nedeniyle başarısız olduğunu itiraf etmiş, Ağustos 2012'de BM Suriye Özel Temsilciliği görevinden istifa etmişti.

Gana'nın Kumasi şehrinde 8 Nisan 1938'de doğan Annan, eğitimini ABD ve İsviçre'de tamamladı.

Annan, 13 Aralık 1996'da Birleşmiş Milletlerin yedinci genel sekreteri olarak seçildi, 2001'de de Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Kofi Annan, 10 yıllık BM Genel Sekreterliği görevinden sonra, 1 Ocak 2007'de görevini Güney Koreli Ban Ki-mun'a devretti.

Eski BM Genel Sekreteri, Kıbrıs'ta tarafların uzlaşmasına zemin oluşturması amacıyla plan hazırlamıştı. Annan'ın hazırladığı plan, 11 Kasım 2002'de Türk ve Rum tarafına sunulmuş, 2004 yılında adada yapılan referandumda Rum tarafı "Hayır" dediği için hayata geçmemişti.

Kaynak: TRT Haber