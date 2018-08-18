Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "TSK ve ABD unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." dedi.
Ayrıntılar gelecek...
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