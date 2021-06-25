Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 23:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den KKTC'ye 50 bin doz daha aşı gönderildi
Türkiye, koronavirüs ile mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 50 bin doz daha Sinovac aşısı ulaştırdı.
Aşıları taşıyan Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, 22.15 sıralarında Ercan Havalimanı'na indi.
Aşılar, KKTC Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Bugün gönderilenlerle Türkiye'nin KKTC'ye yolladığı aşı miktarı 340 bin doza ulaştı.
Etiketler: KKTC Koronavirüs Aşısı Sağlık Bakanlığı
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