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Gündem
TRT Haber 13.06.2025 10:16

Türkiye'den katil İsrail'in İran'a saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısınına tepki gösterdi. Bakanlığın açıklamasında, Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." denildi.

Türkiye'den katil İsrail'in İran'a saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bu saldırı, İsrail’in bölgede yürüttüğü stratejik istikrarsızlaştırma politikasına hizmet eden bir provokasyondur." denildi.

Katil İsrail İran'a saldırdı
Katil İsrail İran'a saldırdı

Bakanlık, saldırıların, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşmesinin, Netanyahu hükümetinin herhangi bir meselenin diplomatik yollarla çözülmesini istemediğini ve kendi çıkarları doğrultusunda bölgesel istikrarı ve küresel huzuru riske atmaktan kaçınmadığını gösterdiğini vurguladı.

"Uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz"

İsrail'in daha büyük çatışmalara yol açabilecek saldırgan eylemlerine bir an önce son vermesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Orta Doğu’da daha fazla kan ve yıkım görmek istemediğimizi tekraren ifade ediyoruz. Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz."

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