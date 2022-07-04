İtalya'nın kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada olarak anılan mevkiinde büyük bir buz kütlesi çöktü.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, dağda bulunan bir grup dağcıdan 6'sının yaşamını yitirdiğini, 1'inin ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

10 kişi de kayıp

Olayda 10 kadar kişinin daha kayıp olduğu, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Arama kurtarma çalışmalarına 5 helikopterin de destek verdiği öğrenildi.

Hava sıcaklığı rekor seviyelerde

Basındaki haberlerde, İtalya'nın bir süredir aşırı sıcak hava ve kuraklığın etkisinde olduğu hatırlatılarak, Marmolada tepesinde dün 10 derece ile hava sıcaklığının en yüksek seviyeye ulaştığına dikkat çekildi.

{ilgili-galeri-}

Türkiye'den taziye mesajı

Konuya ilişkin Türkiye'den de başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İtalya Alp Dağları’nda bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin, yaralananların ve kaybolanların olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. İtalya Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, kaybolanların bir an önce bulunmasını temenni ediyoruz."