Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotoğraf: AA]
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal'ın şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözlerine yer verildi.
July 4, 2022
Etiketler: Pençe Operasyonları Şehit
Son Haberler
- 15:28
- 15:29
- 15:26
- 15:15
- 15:21
Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu: Ermenistan ile süreci tedrici olarak devam ettirmek istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz