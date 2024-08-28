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Gündem
TRT Haber 28.08.2024 18:21

Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu, İsrail Dışişleri Bakanının Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den İsrail'e Batı Şeria tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın (Yisrael Katz) Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya taşıyacakları açıklamasını şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'da başlattığı yasa dışı operasyonu ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın Gazze'deki uygulamaları Batı Şeria'ya da taşıyacakları yönündeki açıklamasını şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verilerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Filistin halkına yönelik "soykırımcı politikalarının" uluslararası güvenliğe yönelik başlıca tehdit olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "İsrail'in, (Filistin halkına karşı) uluslararası hukuku tamamen hiçe sayan bu eylemlerine karşı gerekli cezai ve zorlayıcı tedbirlerin alınması şarttır." değerlendirmesine yer verilerek, İsrail'i kayıtsız şartsız destekleyen "bir avuç" ülkenin, hukuka ve insanlık vicdanına aykırı tutumlarından bir an önce vazgeçmesi gerektiği vurgulandı.

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