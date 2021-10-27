Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta meydana gelen terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Irak'ın Diyala vilayetinde DEAŞ'lı teröristlerce dün gece gerçekleştirilen saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Irak halkı ile hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz."

Irak'ta ne oldu?

Dün gece saatlerinde, Irak'ın Diyala vilayetindeki bir köye terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda biri kadın 11 kişi yaşamını yitirmişti.