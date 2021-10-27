Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı henüz netleşmedi ama tartışmalar sürüyor.

CHP kurmayları yaz dönemi boyunca sahadaydı seçim bölgelerinin nabzını tuttu. Yapılan anketlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi öne çıktı.

Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu daha önce her iki belediye başkanı için "Görevlerine devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum" demişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu ile aynı fikirde olmadığını açıkladı. Akşener, "Her iki ismin adaylığına hayır demeyiz" dedi.

İmamoğlu Anadolu gezilerine devam ediyor

Ekrem İmamoğlu'nun Anadolu gezileri de dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu da o geziler için "iznim var" demişti

Son olarak Diyarbakır'a giden İmamoğlu'nun bu gezilerine devam etmesi bekleniyor.

Siyaset Bilimci Doktor Murat Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarına karşı çıkmasının nedeni olarak parti içindeki iktidarını gösterdi.

Yılmaz, "Sayın Kılıçdaroğlu eğer parti içinden belediye başkanları veya güçlü bir aday gelirse kendisinin parti içi iktidarını zorlayacağının farkında. O yüzden şimdilik kendi etrafında bir adaylık çerçevesi çiziyor. Sayın Akşener daha fazla hisse istiyor, seçimlerden sonra gelişecek zeminde..." dedi.

İyi Parti gibi Saadet Partisi de anketlerde öne çıkan belediye başkanlarına sıcak bakıyor.

CHP'de Kılıçdaroğlu öne çıkıyor

CHP’den ise bu gelişmelere ilişkin bir yorum henüz gelmedi. Partide Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'na adaylığı ağırlık kazansa da ittifakın diğer ortakları İyi parti ve Saadet Partisi anketleri işaret ediyor.