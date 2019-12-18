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Türkiye'den Hollanda'ya FETÖ tepkisi18 Aralık 2019 Çarşamba 19:28 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 19:50
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Hollanda'nın FETÖ bağlantılı kişilerin iltica talebine olumlu yanıt vermesi kabul edilemez" dedi.
[Fotoğraf: AA ]
Hollanda'nın, FETÖ iltisaklı kişi bilgilerinin Türk makamlarının eline geçmiş olabileceğini gerekçe göstererek, örgüt mensuplarının iltica başvurularını olumlu yanıtlamasına tepki gecikmedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy kararı "kabul edilemez" sözleriyle eleştirdi.
Aksoy, 1951 tarihli Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi'ne atıf yaptı.
Sözleşmede mülteci statüsünün teröristler tarafından suistimal edilmesinin engellendiğini hatırlattı.
Sözcü Aksoy, FETÖ'nün sadece Türkiye değil bulunduğu her ülke için tehdit olduğunu belirtti.
Kaynak: TRT Haber
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