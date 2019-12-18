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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Kralı Sultan Abdullah ile görüştü18 Aralık 2019 Çarşamba 15:32 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 15:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah arasında Kraliyet Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yarım saat sürdü.
Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah'ın eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da yer aldı.
Kaynak: AA