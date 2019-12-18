Dünya
Rasulayn'da bombalı araç saldırısı: 1 ölü, 26 yaralı18 Aralık 2019 Çarşamba 14:02 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 14:26
Terör örgütü PKK/YPG'nin, Rasulayn'ın batısındaki Tel Ebu Şeyh'te düzenlediği bombalı araç saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti, 26 sivil de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'dan yaptığı paylaşımda, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı terör saldırılarına bir yenisini daha eklediği belirtildi.
Terör örgütü, Rasulayn batısındaki Tel Ebu Şeyh meskûn mahallinde bombalı araç saldırısıyla 1 masum sivili katletti, 26 sivili de yaraladı.
Kaynak: TRT Haber