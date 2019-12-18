Osmaniye Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ terör örgütünün yılbaşında sansasyonel eylemlerini önleme çalışmaları kapsamında, Suriye'de bulundukları süre içerisinde örgütün üst düzey emir ve savaşçısı olarak hizmet ettiği ileri sürülen Suriye uyruklu D.E, M.M, M.K, U.H, H.A. ve H.E'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıktı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik 2 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı. Jandarma'nın gözaltına aldığı 6 kişilik timin, öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi ile bağlantısı tespit edildi. Detayları @trthaber muhabiri Damla Erikan aktardı. pic.twitter.com/L812uFvrJn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 18, 2019

Suriyeli mülteci şeklinde kamufle olmaya çalışmışlar

Osmaniye'de bir hücre evi tespit eden ekipler, sahte kimlikle Suriyeli mülteci gibi dolaşan ve bu şekilde kamufle olmaya çalışan 6 DEAŞ'lıyı yakın takibe aldı.

DEAŞ hücresinin en başındaki ismin, örgütün öldürülen lideri Bağdadi ile bağlı olarak çalışan Hüseyin el-Hasan olduğu belirlendi. 6 kişiden oluşan hücrenin diğer elemanlarının da örgütün savaşçısı ve tünel kazma faaliyetlerinde bulunan elemanları olduğu tespit edildi.

Şafak vakti eş zamanlı operasyon

Bu tespitler üzerine operasyon başlatan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 6 DEAŞ militanı gözaltına alındı. Yakalanan teröristlerin sorguları devam ediyor.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konulduğu ifade edildi.

Kaynak: TRT Haber