Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayan Suriyelilerin Türk askeriyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirdiği video paylaşıldı.

Barış Pınarı Harekâtıyla huzur ve güven ortamına kavuşan Suriyeli kardeşimiz: “Tüm Kürt halkına sesleniyorum; PKK/YPG bizi mağdur etti. Evlerimizi yaktı, çocuklarımız aç susuz bıraktı. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu…” pic.twitter.com/Mni1vSnNXB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 18, 2019

Videoda, terör örgütü PKK/YPG'nin bölge insanına yaşattığı zulmü anlatan bir Suriyeli, Türk askerinin kendileri için yaptığı yardımları anlatıyor. Yardımlar için teşekkür eden Suriyeli, şu ifadeleri kullandı:

"Ben Kürt halkındanım. Tüm Kürt halkına sesleniyorum. PKK/YPG bizi burada mağdur etti, evlerimizi yaktı, çocuklarımızı aç susuz bıraktı. Türk askerine Allah yardım etsin. Türk askeri bize el attı, yardımda bulundu. Halen de Türk askeri etrafımızda güvenliğimizi sağlıyor. Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardım etsin. Türk askeri etrafımızın emniyetini sağlıyor. Her Kürt PKK değildir, her Kürt terörist değildir. Türk askeri yanımızda, herhangi bir sıkıntımız yok. Buradan Erdoğan'a selamlarımızı iletiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan başımızın üstünde, bir sıkıntımız yok."

Kaynak: AA/TRT Haber