Dünya
Suudi Arabistan'da üniversitenin duvarı çöktü: 2 ölü18 Aralık 2019 Çarşamba 10:16 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 10:19
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir üniversite kampüsünde duvar çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Almaarefa Üniversitesi kampüsünde duvar çöktü.
Riyad Sivil Savunma Müdürlüğü olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olaydan hemen sonra kampüste bulunan öğrenciler tahliye edilirken, eğitime ara verildi.
Kaynak: İHA
Etiketler: duvar Suudi Arabistan çökme