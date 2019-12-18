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Eski Başbakanlık çalışanlarına FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı18 Aralık 2019 Çarşamba 11:00 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 11:34
FETÖ'nün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen eski Başbakanlık çalışanı 27 kişiden 18'i Ankara'da gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda TEM ekiplerince eski Başbakanlık çalışanı 27 kişinin, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ekiplerce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.
Şüphelilerin tamamının kamudan ihraç edilen eski Başbakanlık çalışanları olduğu öğrenildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA