Yargıtay'dan Selam Tevhid kumpası davasında kırmızı bülten talebi18 Aralık 2019 Çarşamba 18:36 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 19:17
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid kumpası davasında firari 3 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına hükmetti.
FETÖ'nün "Selam Tevhid Kumpası" davasında ara karar açıklandı. Yargıtay 16'ıncı Ceza Dairesi firari sanıkların yakalanmaları için önemli bir adım attı.
Yüksek Mahkeme, eski hakimler Seyfettin Mermerci, Eşref Aksu ve eski savcı Hüseyin Ayar'ın uzun süredir firari olmalarını dikkate aldı.
Mahkeme heyeti, sanıkların davanın ilk duruşmasından itibaren kaçak sayılmalarına hükmetti.
2 eski hakim ile 1 eski savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verdi.
Kırmızı bülten ile sanıkların uluslararası alanda da geri verilmesi amacıyla görüldüğü yerde yakalanmasının yolu açılacak.
FETÖ'nün "Selam Tevhid Kumpası" davasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı verdiği belirlenen 54 eski hakim ve savcı yargılanıyor.
Kaynak: TRT Haber