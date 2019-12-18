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Terör örgütü PKK'nın Tel Abyad'da tuzakladığı mayın patladı: 2 ölü, 3 yaralı18 Aralık 2019 Çarşamba 18:39 - Son Güncelleme 18 Aralık 2019 Çarşamba 19:02
Terör örgütü PKK/YPG’nin, Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayın sivil bir aracın geçişi sırasında patladı. Patlamada 1’i çocuk, 1’i kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Tel Abyad gümrük kapısı bölgesinde tuzakladığı mayının sivil bir aracın geçişi sırasında patladığı belirtildi.
Patlamada 1'i çocuk ve 1'i kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil de yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler: ypg tel abyad son dakika PKK mayın patladı