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TRT Haber 08.07.2025 00:21

Türkiye'den Fransa'ya tepki: İç hukukumuza ve yargı bağımsızlığımıza saygı gösterin

Türkiye, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaları, "Fransa’ya, iç hukukumuza ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesini, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınmasını ve kendi iç meselelerine odaklanmasını tavsiye ediyoruz" sözleriyle eleştirdi.

Türkiye'den Fransa'ya tepki: İç hukukumuza ve yargı bağımsızlığımıza saygı gösterin

Dışişleri Bakanlığından, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya cevap verildi.

Türkiye'de devam eden yargı süreçlerinin adil ve tarafsız şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün (7 Temmuz) yapılan ve ülkemizde devam eden yargı süreçlerine müdahale niteliği taşıyan açıklamayı kesin bir dille reddediyoruz.

Türkiye, hukuk devleti ilkesi çerçevesinde, tüm vatandaşları için adil ve tarafsız yargı süreçlerini güvence altına almıştır. Söz konusu adli işlemler, Türk Anayasası ve mevzuatı doğrultusunda, bağımsız yargı organları tarafından yürütülmektedir.

Fransa’da ana muhalefet liderinin yargı kararıyla hapis cezasına çarptırılarak seçimlere katılmasının yasaklandığı ve bazı belediye başkanlarına yönelik davaların sürdüğü dikkate alındığında, bahse konu açıklamanın çifte standart içerdiği açıkça görülmektedir.

Fransa’ya, iç hukukumuza ve yargı bağımsızlığına saygı göstermesini, diğer ülkelere yönelik siyasi içerikli açıklamalardan kaçınmasını ve kendi iç meselelerine odaklanmasını tavsiye ediyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı Fransa
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