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TRT Haber 07.07.2025 21:14

Bakan Güler, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavileri için Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Güler, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu.

Ziyarette, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcısı Musa Heybet de yer aldı.

Bakan Güler, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti

Bakan Güler ve beraberindekiler, doktorlardan askerlerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet eden Güler, geçmiş olsun dileklerini sundu.

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Ankara Genelkurmay Yaşar Güler
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