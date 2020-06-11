Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Fildişi Sahili’nin kuzey bölgesinde, Burkina Faso sınırında bulunan Kafolo şehrindeki bir kontrol noktasına bugün gerçekleştirilen terör saldırısında çok sayıda askerin hayatını kaybetmesinden duyulan üzüntü dile getirildi.

"Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Açıklamada, "Kardeş Fildişi Sahili halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi yer aldı.

Kofolo beldesindeki Tafolo-Back köyündeki karakola kimliği bilinmeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 12 askerin yaşamını yitirdiği, 6 askerin yaralandığı belirtilmişti.

Fildişi Sahili'nin kuzey komşularından Burkina Faso, 2015'ten bu yana sıklıkla terör saldırılarına maruz kalıyor.

Burkina Faso'daki terör saldırıları, bugüne kadar en az 1000 sivilin ölümüne, 860 bin kişinin yerlerinden olmasına yol açtı.