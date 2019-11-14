Türkiye'nin, terör örgütü DEAŞ mensuplarının vatandaşı oldukları ülkelere iadesi için başlattığı süreç devam ediyor. Bu kapsamda ilk olarak 3 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi. Bu teröristlerin biri Amerikalı, biri Alman ve diğeri de Danimarka vatandaşıydı. Türkiye, bu teröristlerin ülkelerine iadesinde stratejik bir hamle yaptı. Uluslararası hukuktaki 3 ayrı iade yöntemi kullanılarak muhataplara mesaj verildi.

Bir terörist, "deport" olarak bilinen yöntemle doğrudan vatandaşı olduğu ülkeye iade edildi, diğeri Türkiye'deki yargılanması tamamlandıktan sonra adli süreç işletilerek ülkesine gönderildi, bir diğer terörist ise üçüncü ülke hakkını kullandı.

Yani bu yöntemlerle muhataplara, "Hangi yol olursa olsun, DEAŞ'lılar iade edilecek" denildi.

Sınır dışı edilen kişiler, yeniden Türkiye'ye giremeyecek

Uluslararası hukuka göre; seyahat belgesine sahip kişiler 3'üncü ülkeye gitme talebinde bulunabiliyor. Ancak 3'üncü ülkenin o kişiyi kabul etmeme hakkı var. Fakat tüm yöntemlerde Türkiye'yi ilgilendiren herhangi bir durum yok. Çünkü sınır dışı edilen kişiler, yeniden Türkiye'ye giremeyecek.

Sınır dışı işlemleri titizlikle yapılıyor

Türkiye, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana 151 ülkeden 75 binden fazla kişiye giriş yasağı koydu. 30 ilde ise risk analiz merkezi kuruldu. Yapılan değerlendirmeler sonucu suça karıştığı belirlenen kişiler ülkelerine gönderildi.

Sınır dışı edilecek yabancı teröristlerin sınır dışı işlemleri de titizlikle yapılıyor, hangi yollarla ülkesine gideceği belirleniyor.

Yolculuk işlemleri netleşince en az 48 saat öncesinde Dışişleri Bakanlığı'na bildiriliyor. Bakanlık da o ülkelerin büyükelçiliklerine bilgi veriyor.

7 Alman uyruklu terörist daha sınır dışı edilecek

Gün içerisinde 7 Alman uyruklu terörist daha sınır dışı edilecek. Yarın da 2 Alman vatandaşı DEAŞ'lı ülkesine gönderilecek.

Türkiye'deki hapishanelerde 810'u yabancı bin 200 DEAŞ'lı mevcut. Geri gönderme merkezlerinde 800, Suriye'deki hapishanelerde de 287 DEAŞ'lı terörist tutuklu bulunuyor.

Haber: Rasim Kılıç

Kamera: Enes Özmen