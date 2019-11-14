Irak'ın kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi14 Kasım 2019 Perşembe 10:36 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 10:42
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava destekli harekat ile etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava destekli harekat düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda, terör örgütü PKK mensubu 8 terörist etkisiz hale getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist hava destekli harekât ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/eZMaCIIYN7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Kasım 2019
Kaynak: TRT Haber