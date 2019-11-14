Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maryland eyaletindeki Amerika Diyanet Merkezi'nde düzenlenen Dil, Tarih ve Kültür Eğitim 2019 Programı'nda Türk vatandaşları, Türk kökenli Amerikalılar ve Müslüman toplumu temsilcilerine hitap etti.

Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, programı teşrifleri için şükranlarını sundu.

Amerika Diyanet Merkezi'ne ve buluşmada emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin, akrabalarınızın, dostlarınızın, tüm sevdiklerinizin selamlarını iletmek istiyorum. Bu vesileyle buradan Amerika'nın dört bir yanındaki vatandaşlarıma ve kardeşlerime en derin sevgi ve saygılarımı özellike ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizi, iş adamlarımızı, ülkesi için çalışan kamu görevlilerimizi, milletimizin alicenaplığını bu topraklara taşıyan sivil toplum kuruluşlarımızı özellikle selamlıyorum. Ülkesini ve milletini sırtından hançerleyen hainlere inat, Türk milletini burada gururla temsil eden her bir kardeşime saygılarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Nisan 2016'da açılışını heyecan ve coşkuyla yaptıkları Amerika Diyanet Merkezi'nin gerçek anlamda bir merkeze dönüştüğünü gördüklerini belirterek, bunun ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

Merkezin kısa sürede sadece Türklerin değil, ABD'deki tüm Müslümanların iftihar kaynağı haline geldiğine işaret eden Erdoğan, "İslamı terörle özdeşleştirme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde bu merkez İslam medeniyetinin din, kültür, tarih ve medeniyet anlayışının sembollerinden biri oldu. Medeniyetimizin sanat, estetik, zerafet ve nezaketini yansıtan bu güzel mekanın vatandaşlarımız, soydaşlarımız ile diğer kardeşlerimize sağladığı hizmetlerden memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezde Türkçe, tarih, kültür, temel dini bilgiler ve Kur'an-ı Kerim dersi alan çocuklar ile ailelerinin de aralarında bulunduğunu anlatan Erdoğan, "Ülkemizden binlerce kilometre ötede böyle bir ihtiyacı giderdiğimiz için sevinçliyiz. Yavrularımızın İstiklal Marşımızı bu şekilde okumaları bizler için ayrı bir gurur vesilesidir. Arzumuz ve temennimiz, Müslümanlara yakışan bu tür merkezlerin Amerika'nın her köşesinde yaygınlaşmasıdır." dedi.

Erdoğan, 2002'den itibaren yurt içinde yaşayan vatandaşlarla beraber Türkiye dışında yaşayan vatandaşlara da farklı bir anlayışla yaklaştıklarına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Gurbetçi denilerek dışlanmış, uzun yılar boyunca ihmal edilmiş insanlarımızın anavatanla bağlarını yeniden güçlendirmenin yollarını aradık. Kendi yağıyla kavrulmaya çalışan, imkanları kısıtlı, insan kaynağı yetersiz birçok sivil toplum kuruluşumuzu bunun için destekledik ve teşvik ettik."

"Sağlam köprüler oluşturduk"

Bu sivil toplum kuruluşlarının bugün bulundukları ülkelerin siyasi ve sosyal hayatında söz sahibi hale geldiğine işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Teröre bulaşmadığı, ülkesine ihanet etmediği sürece yurt dışında yaşayan her bir kardeşimizi kökenine, meşrebine, fikrine bakmadan bağrımıza bastık. Dünyanın 100'e yakın ülkesinde kendilerine hayat kuran 6,5 milyon vatandaşımızla, 81 vilayetimizde yaşayan 82 milyon insanımız arasında sağlam köprüler oluşturduk. Gerektiğinde pozitif ayrımcılık yaparak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sağladığımız hizmetlerimizin sayısını ve kalitesini artırdık. Bugün yurt dışında hayat süren her bir kardeşimiz 17 sene öncesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü daha fazla yanında hissediyor. Türkiye'nin ekonomide, demokraside, savunma sanayinde, dış politikada elde ettiği başarılar sizlerin buradaki konumunu da daha yükseğe taşıyor."

Zamanla beraber ihtiyaç, şart, talep ve tehditlerin de değiştiğine değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Yurt dışında yaşayan insanlarımızın karşılaştığı sıkıntılar 1980'lerle, 1990'larla mukayese edilemeyecek şekilde farklılaştı. İnsanlarımız artık oldukça geniş bir yelpazede her biri ayrı öneme sahip sorunlarla yüzleşmek zorunda kalıyor. İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık, çocuklarımızın kimlik ve aidiyetinin korunması konularındaki sıkıntılar giderek artıyor. Aynı şekilde siyasi haklara tam manasıyla erişim başta olmak üzere temsile ilişkin sorunlar da kardeşlerimizi endişelendiriyor."

Erdoğan, özellikle batılı ülkelerde Neo Nazi partilerin ve ırkçı siyasetçilerin gündemi belirlediğine, hükümet politikalarına yön verdiğine şahit olduklarını dile getirerek, hemen her gün camileri, Müslümanlara ait iş yerlerini hedef alan ırkçı saldırıların yaşandığını gördüklerini söyledi.

İslam düşmanlığının varabileceği vahim boyutlara Yeni Zelanda'da düzenlenen terör saldırısında hep birlikte şahit olduklarını belirten Erdoğan, benzer nitelikte bir saldırının Amerika'da meydana geldiğini anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New Haven Diyanet Camisi'nin 12 Mayıs'ta kundaklanmak istendiğini, çıkan yangında büyük hasar oluştuğunu ancak herhangi bir can kaybı olmadığını ifade ederek, "İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla mücadelede devletimiz tüm kurum ve birimleriyle sizlerin yanınızdadır. Yurt dışında yaşayan hiçbir kardeşimizi gözünü kin ve nefret bürümüş ırkçı fanatiklerin veya terör örgütü destekçilerinin insafına terk edemeyiz. Sizlerden beklentimiz önümüzdeki süreçte bulunduğunuz yerlerde daha güçlü, daha organize, daha aktif olmanızdır." diye konuştu.

"Mümin mücadele etmekle mükelleftir"

Bir müminin içinde bulunduğu toplumdan kopuk şekilde yaşayamayacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mümin mücadele etmekle, kardeşleri, komşuları, arkadaşları arasındaki sıkıntılara çözüm aramakla mükelleftir. Çünkü Müslüman, hayatın bizatihi içinde olan, yaşayışıyla, ticaretiyle, tavır, davranış ve ahlakıyla diğer insanlara örnek olan insandır. Bu anlayışla, kültürünüzle, inancınızla, sizi siz yapan değerlerinizle bağlarınızı korurken, aynı zamanda içinde bulunduğunuz topluma da en üst düzeyde katılım sağlayacaksınız. Sizlerden 14 asırlık medeniyet müktesebatımızı, istikbalimizin teminatı olan evlatlarımıza en güzel şekilde aktarmanızı istiyorum. Aynı şekilde Amerikan İslam toplumunun tüm fertleriyle diyaloğunuzu, bağlantılarınızı güçlendirmeniz çok önemli. Bulunduğunuz her ortamda örnek bir kişilik olarak temayüz ederek, karşınıza çıkan sıkıntıları daha kolayca aşabileceğinize inanıyorum. Şayet bunları yapabilirsek Allah'ın izniyle hiçbir tehdit bizi sindiremez."

Kaynak: AA