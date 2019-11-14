Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD Başkanı Trump: Harika ve çok üretken bir toplantı geçirdik. Türkiye çok iyi bir NATO müttefiki, ticari potansiyelimiz büyük.https://t.co/pUZSl5PG4f pic.twitter.com/njFpqJmYzL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2019

Trump: Çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik

ABD Başkanı Trump, toplantıda yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok harika ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik." dedi.

Orta Doğu’daki terörle mücadeleye işaret eden Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, tıpkı bizim mücadele ettiğimiz gibi terörle mücadele ediyor." ifadesini kullandı.

#SONDAKİKA

⁰ABD Başkanı Trump: Türkiye, F-35 uçaklarının parçalarını üretmektedir. S-400 konusunu konuşmaya devam edeceğiz. Umarım çözeceğiz.https://t.co/pUZSl5PG4f pic.twitter.com/EXZJBCypZH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2019

"F-35 krizinin çözümü konusunda çalışıyoruz"

Türk ve Amerikalı yetkililerin F-35 krizinin çözümü konusunda yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Trump, "Umuyorum ki bu durumu çözebiliriz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye'nin DEAŞ elebaşı Bağdadi'ye yönelik operasyondaki iş birliği ve katkısından dolayı teşekkür eden Trump, Türkiye-ABD ilişkilerine de değinerek "Türkiye ve ABD müttefikliği NATO ve Orta Doğu için çok önemli bir güç." dedi.

"Erdoğan Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor"

ABD Başkanı Trump, iki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunun altını çizerek "Erdoğan, Türkiye halkı için muhteşem bir iş yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

#SONDAKİKA⁰ABD Başkanı Trump: Avrupa, geri dönüşlerin maliyetini karşılamalı. Türkiye çok para harcadı. Türkiye, Kürtlere de destek veriyor. Kürt mültecileri de alıyor. Çatışmadan kaçanlara ev sahipliği yapıyor.https://t.co/pUZSl5PG4f pic.twitter.com/dTulW2MwOz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 13, 2019

Trump, Türkiye'nin mültecilere yönelik 40 milyar, Avrupa'nın ise 3 milyar dolar harcadığını ve DEAŞ tutuklularının Avrupa'ya gönderilmesi gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA