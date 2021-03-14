Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 08:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Çekya'nın Kudüs kararına tepki
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanlığı, Çekya'nın Kudüs'te diplomatik ofis açma kararını endişeyle takip ettiklerini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, "Çekya'nın, uluslararası statüsü BM kararlarıyla teminat altına alınmış bulunan Kudüs'te diplomatik ofis açmasını endişeyle karşılıyoruz" denildi.
Dışişleri'nin açıklaması şöyle devam etti:
"Sözkonusu adım Filistin-İsrail ihtilafının temel parametrelerinden olan Kudüs'ün statüsünü aşındırmaya yönelik girişimlere hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır. Uluslararası toplumun tüm üyelerini, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsü ile Filistin-İsrail sorununun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik uluslararası parametrelere saygı göstermeye davet ediyoruz"
Çekya, 11 Mart'ta Batı Kudüs'te, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğine bağlı bir diplomatik temsilcilik açmıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti Kudüs
Son Haberler
- 09:16
- 08:39
- 08:13
- 08:01
- 07:37
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye ilanı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz