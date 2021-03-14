Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı yarın Beştepe'de gerçekleştirilecek.

Toplantının ana gündem maddesi yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele olacak. İllerdeki vaka artışı gözden geçirilecek.

Mutasyonlu il sayısında artış

Mutasyonlu illerin sayısı son Bilim Kurulu Toplantısı'nda 76 olarak açıklandı.

41 bin 488 İngiltere, 9 ilde 61 Güney Afrika, 1 ilde 2 California-New York ve 1 adet de Brezilya mutantı tespit edildi. Kabine'de bu konu da görüşülecek.

Her il özelinde değerlendirmeler yapılacak. Risk durumuna göre karar verilecek.

Aşı çalışmaları

Aşı çalışmaları da kabine toplantısında masada olacak. Türkiye'deki aşılanma süreci değerlendirilecek. 10 milyonu aşkın kişiye aşı yapıldı.

Aşı tedariki konusunda Çin ve Almanya'dan sipariş edilen aşıların son durumu ile yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Vaka haritasındaki risk durumuna göre kararlar alınması da bekleniyor. Mavi (düşük riskli) illerin sayısının azalması ve kırmızı (çok yüksek riskli) şehirlerin artması da Kabine'nin gündeminde olacak.

Tedbirler artırılacak mı?

Vaka sayısının 15 bini geçmesiyle risk durumu gözden geçirilecek. Kısıtlamaların durumu il bazında alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması da bekleniyor.