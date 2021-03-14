Meclis'te uluslararası sözleşmeler görüşülecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu hafta gündemdeki uluslararası sözleşmeler yasalaştırılacak. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının da Meclis Genel Kurulu'nda okunması bekleniyor.
TBMM bu hafta da yoğun gündemiyle çalışmalarına devam edecek.
HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.
Mahkumiyet kararının Meclis'e ulaşmasıyla gözler Genel Kurul'a çevrildi. Kararın, Genel Kurul'da okunması ve HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor.
Uluslararası sözleşmeler görüşülecek
Meclis Genel Kurulunda bu hafta uluslararası sözleşmeler yasalaştırılacak.
KİT komisyonunda kurumların 2017-2018 yılı hesaplarının incelenmesine devam edilecek.
Siyasi partiler de, kadına yönelik şiddetin sebeplerini ve mücadele yollarını araştırmak üzere kurulan komisyonda görev yapacak üyelerini belirleyecek.
MHP'de Kurultay hazırlığı
Meclis'te siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.
Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) ise Kurultay hazırlığı var. 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultay nedeniyle MHP grubu toplanmayacak.
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