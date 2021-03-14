TBMM bu hafta da yoğun gündemiyle çalışmalarına devam edecek.

HDP Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Mahkumiyet kararının Meclis'e ulaşmasıyla gözler Genel Kurul'a çevrildi. Kararın, Genel Kurul'da okunması ve HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi bekleniyor.

Uluslararası sözleşmeler görüşülecek

Meclis Genel Kurulunda bu hafta uluslararası sözleşmeler yasalaştırılacak.

KİT komisyonunda kurumların 2017-2018 yılı hesaplarının incelenmesine devam edilecek.

Siyasi partiler de, kadına yönelik şiddetin sebeplerini ve mücadele yollarını araştırmak üzere kurulan komisyonda görev yapacak üyelerini belirleyecek.

MHP'de Kurultay hazırlığı

Meclis'te siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) ise Kurultay hazırlığı var. 18 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek 13'üncü Olağan Büyük Kurultay nedeniyle MHP grubu toplanmayacak.