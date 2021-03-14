Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 08:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'nun annesi için taziye ilanı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun annesi Servet Soylu için gazetelerde bir taziye mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün bazı gazetelerde yayımlanan taziye ilanında şunları ifade etti:
"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun muhterem validesi Servet Soylu Hanımefendi'nin vefatı dolayısıyla büyük üzüntü duydum. Merhume Servet Soylu Hanımefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum"
Cenaze namazına da katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Servet Soylu'nun Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu
Son Haberler
- 09:16
- 08:55
- 08:39
- 08:01
- 07:37
Sıradaki Haber
Kabine Toplantısı'nın gündemi koronavirüsle mücadele
Yükleniyor lütfen bekleyiniz