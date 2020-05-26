Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Çad'a tıbbi yardım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Afrika ülkelerinden Çad'a ulaştırılmak üzere tıbbi yardım malzemeleri gönderiliyor.
Türkiye'nin Covid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor. Afrika ülkelerinden Çad'a ulaştırılmak üzere tıbbi yardımlar uçağa yükleniyor.
Türkiye, koronavirüs salgınından etkilenen ülkelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. Afrika ülkelerinden Çad'a gidecek tıbbi yardımlar uçağa yükleniyor. Detayları @trthaber muhabiri Emre Yüncü aktardı. pic.twitter.com/KwX7QL92CV— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 26, 2020
Etiketler: türkiye koronavirüs yardımları çad afrikaSon Güncelleme: 26 Mayıs 2020 Salı 08:46
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram tebriği diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz