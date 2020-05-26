Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Hamas Hareketi'nin eski Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile bayramlaştı.