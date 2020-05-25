Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderlerin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundukları görüşmede, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Erdoğan-İmran Han görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunulurken, ikili ülke ilişkileri, bölgesel meseleler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede iş birliği konuları ele alındı.

Erdoğan-Kays Said görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefonda görüştü.

Erdoğan-Said görüşmesinde Covid-19 ile mücadele başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.