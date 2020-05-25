Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokayev ve Nazarbayev ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazak liderlerle görüşmesinde karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Liderlerin karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundukları görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 19:05
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit ailesiyle telefonda görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz