Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazak liderlerle görüşmesinde karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, yeni tip koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Liderlerin karşılıklı olarak bayram tebriğinde bulundukları görüşmede, koronavirüsle mücadelede iş birliği konuları başta olmak üzere Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımlar ele alındı.