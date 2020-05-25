Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

81 ilimizdeki tüm üyelerimizin ve teşkilat mensuplarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum. Rabb'imden bizlere bayramları bayram gibi geçireceğimiz nice güzel günler göstermesini niyaz ediyorum.

"Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az zararla atlatacağız"

Türkiye hamdolsun küresel salgın sürecini başarıyla yönetmiş ve sonuca yaklaşmıştır. Attığımız normalleşme adımları sonrasında ortaya çıkan tablo doğru yolda ilerlediğimizi gösteriyor.

Yeni hayat biçimiyle bu dönemi en az zararla atlatacağız.

Arife gününden bayram bitiminine kadar 4 gün süreyle evde kalarak mücadelemize destek veren milletimin her bir ferdine sabırları için şükranlarımı sunuyorum.

"Sağlık yatırımlarımızı eleştirenlerin boş siyaset yaptıkları ortaya çıktı"

Yıllarca sağlık alanında yaptığımız yatırımları eleştirenlerin ne kadar içi boş siyaset yaptıkları, son 2,5 ayda yaşananlarla ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni ve ülkemize katkılarını hazmedemeyenlerin insanlarımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz.

"3 yıllık bir vakit var"

Çocuklarımızı 70 kişilik sınıflardan kurtardık, öğretmen sayısını 967 bine çıkardık, üniversite sayısını 207'ye yükselttik, üniversite harçlarını kaldırdık.

Eğitimden sağlığa, teknolojiden ulaşıma, her alanda AK Parti'nin kazandırdıklarını anlatmalıyız. Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var.