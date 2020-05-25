İHA'lar teröristlerin yerlerini belirledi, tanklar mevzilere konuşlandı, namlunun ucu terör mevzilerine çevrildi... Komandolar belirlenen hedefleri tek tek vurdu. Sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik bayramın ilk gününde de teröristlere ağır darbe vurdu.

Burası Rasulayn'da bulunan bir üs. Operasyon bölgesi, teröristlerin yuvalandığı mevzilere sadece 8 kilometre uzaklıkta. Barış Pınarı Harekatıyla terörden temizlenen bölgeye, teröristler zaman zaman sızma girişimde bulunuyor.

Sızma girişimindeki teröristlere top atışı

Bayramda da görev başında olan Mehmetçik, sızma girişiminde bulanan teröristleri hedef aldı. Komandolar terör hedeflerini nokta atışıyla vurdu. Top atışlarıyla teröristlerin sızma girişimi engellendi.

Mehmetçiğin eli tetikte, 24 saat görevinin başında... Eli kanlı teröristlerin bölgede sağlanan huzuru bozmasına müsaade etmiyor.

"Burada görevli olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Herkese nasip olmaz böyle bir görev."

"Suriye'de görev almaktan gurur duyuyoruz. Devletimizin milletimizin içi rahat olsun. Her zaman görevimizin başındayız."

"Hiçbir zaman, zaman saat gözetmeksizin görevimizin başında olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Terör unsurlarına hiçbir zaman göz açtırmıyoruz, açtırmayız."

Ailelerinden uzakta hasret çekseler de, Mehmetçik sınır ötesinde de teröristlere göz açtırmıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu