Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in vefat yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında "Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad Necip Fazıl Kısakürek'i saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Erdoğan paylaşımında Kısakürek'in fotoğrafının ve dizelerinin yer aldığı görsele yer verdi.
Vefatının 37. yıl dönümünde "Sultanü'ş Şuara" Üstad #NecipFazılKısakürek'i saygı ve rahmetle yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/Gsv0acbAqA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 25, 2020
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