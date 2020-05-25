Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 633 test yapıldı. Bu kapsamda 987 kişiye COVID-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 29 hasta vefat etti, 1321 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 853 bin 754, toplam vaka sayısı 157 bin 814, toplam vefat sayısı 4 bin 369, toplam yoğun bakım hasta sayısı 756, toplam entübe hasta sayısı 371, toplam iyileşen hasta sayısı 114 bin 990 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir. " ifadelerini kullandı.