Türkiye'den BMGK'da "İdlib'de ateşkes" çağrısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Rusya'nın talebi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Tahran'da yaptığı zirvenin sonuçlarını ve İdlib'deki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Tahran’daki zirvenin sonuçları hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

Astana görüşmelerinin Suriye'de şiddeti azaltmak ve siyasi sürece hız kazandırmak için yapıldığını hatırlatan Sinirlioğlu, Tahran zirvesinde de İdlib konusunun öne çıktığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Tahran'da ateşkes çağrısı yaptığını hatırlatan Sinirlioğlu, İdlib'de bütün askeri operasyonlara son verilmesi ve ateşkes çağrısını yineledi.

“Uluslararası toplumu çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz”

Sinirlioğlu, ''Ateşkes çağrımız tüm askeri operasyonları kapsıyor ve Türkiye bu yönde çalışmalarını sürdürecek. Uluslararası toplumu da sesli ve aktif olarak çabalarımızı desteklemeye davet ediyoruz.'' dedi.

Feridun Sinirlioğlu, ''İdlib'de askeri operasyonlar hiç şüphesiz insani felakete neden olur, mülteci akını başlatır, Türkiye ve Avrupa ve ötesinde muazzam güvenlik riskleri oluşturur.'' uyarısında bulundu.

Türkiye'nin 3,5 milyonla dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu hatırlatan Sinirlioğlu, ''Ama şununla da yüzleşelim uzun süre önce kapasitemizin üst sınırına ulaştık.'' diye konuştu.

“İdlib’de bizi endişeyle izleyenler terörist değil”

İdlib'de milyonlarca masum insanın hayatının tehlikeye atılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Sinirlioğlu, ''Bu uluslararası toplumun ortak görevi. Bugün İdlib'de bizi endişeyle izleyenler terörist değil, 3,5 milyon sivil ve bunun 1 milyonu çocuk. Onları hayal kırıklığına uğratamayız.'' ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarılarına tamamen katılıyoruz"

Toplantıda söz alan İngiltere BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Wall Street Journal’da (WSJ) yayımlanan makalesindeki uyarılara tamamen katıldıklarını, aynı kaygıları taşıdıklarını söyledi.

"Tek bir ülke elle tutulur plan sundu. Türkiye"

Pierce, “Rusya ve İran’ı bizimle çalışmaya çağırıyoruz.” dedi. BMGK oturumunda bir tek Türkiye'nin elle tutulur bir plan sunduğunu belirten Pierce, herkesi Türkiye'nin planı ile birlikte hareket etmeye davet etti.

"Kimyasal silah kullanılırsa güçlü cevap vereceğiz"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, burada yaptığı konuşmada, Rusya ve Esed rejiminin İdlib'de 100'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

İdlib’de kimyasal silah kullanılırsa güçlü cevap vereceklerini ve uyarılarının arkasında olduklarını söyleyen Haley, “Esed’in Suriye halkının geleceğini çalmasına izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Rusya, İran ve Esed rejiminin siyasi çözümle ilgilenmediğini öne süren Haley, " Türkiye bunu geçen hafta öğrendi, İdlib'de ateşkes istedi ama Rusya ve İran, Türkiye'nin bu teklifini kabul etmedi." ifadelerini kullandı.

“Anayasa Komitesi’nin kurulması için istişareler yürütüyoruz”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Tahran zirvesinin sonuçları hakkında konseyi bilgilendirdi.

Nebenzia, İdlib'de on binlerce El Nusra ve DEAŞ üyesinin bulunduğunu ifade ederek Rusya, İran ve Türkiye'nin tüm Suriye'de terör kalıntılarını temizleme konusunda hemfikir olduklarını açıkladıklarını söyledi.

Suriye'deki krize siyasi çözüm dışında bir alternatif olmadığını belirten Nebenzia, ''Siyasi çözüme karar veren silahlı muhalifleri acilen teröristlerden ayırmaya ihtiyaç var ve bu çağrı uluslararası toplumun tüm üyelerine.'' dedi.

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ile anayasa komitesinin Cenevre'de en kısa sürede kurulması için istişareler yürüttüklerini de belirtti.

“Batı siyasi şantaj yapıyor”

Tahran zirvesinde Suriye'nin yeniden inşa edilmesinin de ele alındığını ve şartların bu durum için uygun olduğunu söyleyen Nebenzia, Suriye'de insani yardıma, mayınların temizlenmesine ve altyapının yeniden inşa edilmesine ihtiyaç olduğunu ancak Batı'nın bu konuda ''siyasi şantaj yaptığını'' ifade etti.

Suriyeli mültecilerin ülkeye geri dönüşünün de ele alınan konular arasında yer aldığına dikkati çeken Nebenzia, ''Suriye hükümeti bilindiği gibi güvenlik garantileri verdi. Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için Türkiye ve İran ile uluslararası bir konferans düzenlenmesi için çalışıyoruz.'' dedi.

Nebenzia, Astana garantörü üç ülkenin bir sonraki toplantısının Rusya'da olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: TRT Haber