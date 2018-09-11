  • 11 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.477
    EURO 7.505
  • BIST 92459.45
    ALTIN 247.322
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Teklifimiz açık saldırılar dursun

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Teklifimiz açık saldırılar dursun

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Teklifimiz açık. Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." dedi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Teklifimiz açık saldırılar dursun

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı heyetler arası düzenlenen iki oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.

Romanya'da düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz yer aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin İdlib konusundaki sorularına, "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." dedi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER