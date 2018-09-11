Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Teklifimiz açık saldırılar dursun

Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı heyetler arası düzenlenen iki oturum ve çalışma yemeğinin ardından sona erdi.
Romanya'da düzenlenen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları toplantısında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu ve Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz yer aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından mevkidaşlarıyla ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gazetecilerin İdlib konusundaki sorularına, "Teklifimiz açık. (İdlib'deki) Saldırılar dursun. Terör gruplarının mevcudiyetini bitirmek için birlikte çalışalım." dedi.
Kaynak: AA