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Cenevre'de Suriye toplantısı

Dışişleri Bakanlığı, Astana garantörü ülkelerin heyet başkanlarının Cenevre’de BM Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya geldiğini açıkladı.

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Cenevrede Suriye toplantısı

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi’nin oluşumu ve usül kurallarının ele alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan Sivil Toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir.

Süreç Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir.”

Kaynak: TRT Haber

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