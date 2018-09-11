İbrahim Kalın: İdlib'e saldırı siyasi süreçleri dinamitleyecektir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye ekonomisiyle ilgili panik havası yok"

Türk ekonomisi uluslararası yatırımcılara güven veren bir ekonomi olarak yoluna devam etmektedir. Ekonomimiz dışarıdan gelen etkilere rağmen büyüdüğü görülüyor. Türk ekonomisiyle ilgili panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Türbülans gibi görülen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz.

Kasım ayında ikinci 100 Günlük İcraat Programı yayınlanacak.

"60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlisi görevlendirilecek"

Hafta başında yeni eğitim yılı başlıyor. Burada özellikle yeni dönemlerle ilgili alınan tedbirler takdim edildi. Bütün öğrencilerimizin güven ve huzur içinde eğitim görmesi amacıyla bütün önlemleri alacağız. Yeni dönemde 60 bin temizlik, 20 bin sivil güvenlik görevlisi görevlendirilecek.

Tahran zirvesi

Bizim beklemediğimiz şekilde zirve canlı yayınlandı. Bu da hayra vesile oldu. Cumhurbaşkanımızın gayretini tüm dünya görmüş oldu. İdlib’e yönelik saldırı sadece insani felakete yol açmaz. İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır. Yüz binleri kapsayacak bir göç dalgası başka komplikasyonlara yol açar. Bu göç Avrupa’yı da etkiler.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: İdlib'e yönelik saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır.https://t.co/0aWHB2xRe5 pic.twitter.com/v95yNiivko — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Eylül 2018

Çağrımız, dünya kamuoyunun, Batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, bölge ülkelerinin, bu konuda eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır.

Beklentimiz bütün tarafların, paydaşların mutlaka bu süreç içerisinde önümüzdeki günlerde yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleri ve İdlib'e yönelik bütün mahsurları ortadan kaldıracak siyasi çözüm üzerinde mutabık kalmalarıdır.

ABD'nin FKÖ kararı

Bu hamle Amerikan yönetiminin Filistin meselesi ve Orta Doğu barış sürecine bakışıyla ilgili son derece kaygı verici, endişe verici bir tutum içerisinde olduğunu göstermektedir. İşgal altında yaşayan Filistin halkının, şu veya bu gerekçeyle tekrar bir yalnızlığa, izolasyona, ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez. Filistin halkının öz yurdunda adeta bir parya haline getirilmesi, bütün insanlığın vicdanını sızlatmalıdır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: FKÖ ofisinin kapatılması Trump'ın tarafgirliğini gösteriyor.https://t.co/0aWHB2xRe5 pic.twitter.com/nRQdRToRov — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 11 Eylül 2018

Filistin halkının bir bütün olarak iradesini dikkate almayan hiçbir çözümün çözüm olmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor.

Terörle mücadele

Terörle mücadele son dönemde olumlu sonuçlar verdi. Örgüte katılımlarda ciddi düşüş oldu.

“Orta Vadeli Program açıklanacak”

Orta Vadeli Program önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacak, ekonomik üretimle, dengelerle ilgili önemli bir yol haritası oluşturacak.

Karma eğitim iddiası

Karma eğitim sistemi devam ediyor. Bunun yanında karma olmayan eğitim de verilebilir. Bu tamamen gönüllük esasına bağlı olarak hem eğitim veren kurum açısından böyledir hem de oraya çocuklarını gönderecek aileler açısından, çocuklar açısından... Dolayısıyla burada opsiyonları çoğaltmak suretiyle bir demokratik görev yerine getirilmiş oluyor.

Kaynak: TRT Haber / AA