Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilcilerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları kınadığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilcilerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Komşumuz Irak'taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanmasını ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz.

Ülkemiz, Irak'ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir.''

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'yi hedef alan saldırılar düzenlenmiş, 2 kişi yaralanmıştı.