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Gündem
AA 08.10.2023 01:44

Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Türkiye'den Afganistan'a başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Herat vilayetinde dün meydana gelen 6,3 şiddetindeki depremde 200'den fazla can kaybının yaşandığının ve 1000'den fazla yaralı bulunduğunun üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

"Dost ve kardeş Afganistan halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi Afgan kardeşlerinin yaralarının sarılması için her türlü desteğe hazır olduğu kaydedildi.

Afganistan'daki depremde can kaybı 215'e yükseldi
Afganistan'daki depremde can kaybı 215'e yükseldi

Çok sayıda deprem meydana gelmişti

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde sarsıntılar meydana gelmişti.

Herat Devlet Hastanesi Amiri Barat Muin, yaptığı açıklamada, depremler nedeniyle sadece Herat Devlet Hastanesi'ne 215 ölü ve 500 yaralının getirildiğini kaydetmişti.

Herat Valisi Nur Ahmed İslamcar da depremzedeler için uluslararası topluma acil yardım çağrısında bulunmuştu.

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