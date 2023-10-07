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TRT Haber 07.10.2023 20:38

AK Parti'de yeni MYK belli oldu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belli oldu. AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.

AK Parti'de yeni MYK belli oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından MYK listesine ilişkin açıklamada bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bizim bütün MKYK'larımız tecrübeni ile istikrarın devamlılığını sağlayan aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur.

Cumhurbaşkanımız toplantının sonunda MKYK’nın içinden çıkan MYK üyelerini açıklamıştır.

AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin oldu.

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz,  Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sarıkaya, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Parti sözcüsü Ömer Çelik, 
Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Ar-ge ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, Mali İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz oldu.

İsrail-Filistin çatışması

Her türlü sivil kaybına karşıyız. Olayı tırmandıracak şiddetin karşısındayız. Bölgede barış ve diplomasinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bütün tarafları şiddeti tırmandıracak adımlardan uzak durmaya davet ediyoruz.

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