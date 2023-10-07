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Gündem
TRT Haber 07.10.2023 18:33

Dışişleri: İsrail-Filistin gerilimindeki sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail-Filistin gerilimi, bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri: İsrail-Filistin gerilimindeki sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail-Filistin gerilimindeki son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz.

Sözkonusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir. Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz."

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"Vatandaşlarımız güvenli ve kapalı alanlarda kalmaya devam etmeli"

Bakanlık, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşları için güvenli ve kapalı alanlarda kalmaları yönünde uyarıda bulundu. 

Açıklamada, "Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur" ifadeleri kullanıldı.

 

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