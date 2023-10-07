Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ve Filistin’de bu sabah yaşanan gelişmeler sonrasında yoğun diplomasi trafiği yürüttü.

Bakan Fidan, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Al Thani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.