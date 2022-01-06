ABD'nin Philadelphia şehrindeki bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Türkiye'den başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı da ABD'de yangın faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"ABD’nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."