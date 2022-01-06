Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 08:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den ABD'ye taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
ABD’nin Philadelphia kentinde bir binada yangın çıktı. Yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Türkiye de konuyla ilgili taziye mesajı yayımladı.
ABD'nin Philadelphia şehrindeki bir binada henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında 13 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.
Türkiye'den başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı da ABD'de yangın faciasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.
Yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"ABD’nin Philadelphia kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz."
Etiketler: ABD Yangın Dışişleri Bakanlığı
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