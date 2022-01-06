Kocaeli Emniyeti Cinayet Büro Dedektifleri, 17 sene önce faili meçhul olarak kapatılan cinayet dosyasını tekrar açtı.

İzmit'teki taş ocaklarında öldürülen 2 iş adamının dosyasıyla ilgili günlerce süren çalışma yapıldı. Adeta iğneyle kuyu kazan dedektifler, sonunda Namık E. ismine ulaştı.

17 yıl önce işlenen cinayetlerin katil zanlısının FETÖ üyeliğinden tutuklanıp serbest kaldığı ortaya çıktı. 2005'te faili meçhul diye kapatılan dosyayı tekrar açan Kocaeli Emniyeti, önemli bir başarıya imza attı ve katil zanlısına ulaştı.https://t.co/mEcg5PoWTx pic.twitter.com/Ph0qAiJoBp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2022

FETÖ üyeliğinden 12 ay cezaevinde kaldı

Namık E. ve 2 kişi gözaltına alındı. Olayın zanlılarından T.Ö'nün ise 2020 yılında öldüğü anlaşıldı. Zanlılardan ikisi serbest bırakıldı.

Hain darbe girişimi sonrası FETÖ üyeliğinden tutuklanarak 12 ay cezaevinde kalan Namık E.'nin ifadesi ise önemli itiraflarla doluydu.

Katil zanlısı, uzun süre FETÖ evlerinde saklandı

Namık E. ifadesinde , 2005 yılında, Hasan Hallac ve Süleyman Acar isimli İstanbullu iş adamlarını kendisi ve arkadaşı T.Ö.nün öldürdüğünü itiraf etti. Uzun süre FETÖ evlerinde saklandığını ifadesinde anlattı.

Namık E., her ne kadar cinayeti ticari ilişkiler sebebiyle işlediğini iddia etse de, polis cinayeti örgütsel açıdan da inceleme altına aldı.

Haber: Halit Yılmaz